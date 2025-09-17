Экс-главред журнала Playboy Ляпоров отправился в зону СВО
Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО.
Это стало известно из информации в карточке его дела на портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Ляпорова обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он похищал деньги у потерпевших под предлогом инвестирования в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital, создав финансовую пирамиду.
В апреле 2025 года экс-главред частично признал вину по одному из эпизодов, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. На его счетах было арестовано около 30 миллионов рублей в рамках обеспечения гражданских исков потерпевших.
