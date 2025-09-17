Экс-главред журнала Playboy Ляпоров отправился в зону СВО

17 сентября 2025, 00:31

Фото: Istock/Sinenkiy

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО.