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Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне спецоперации

ОНК: осужденная за взятки бывшая министр культуры Крыма хочет служить в зоне СВО
08 апреля 2024, 05:13
Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Экс-министр культуры республики Крым Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО подала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов изданию РИА Новости.
«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — заявил Хасавов.
Новосельская сказала, что заявление было подано еще 3 месяца назад. Она выразила надежду на рассмотрение обращения в ближайшее время.



В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство в ходе строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Новосельская была арестована в Москве 19 ноября 2021 года, затем глава Крыма Сергей Аксенов отстранил ее от должности.

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Российский «Град» уничтожил украинский РСЗО «Вампир»
Минобороны: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
08 апреля 2024, 05:27

Фото: Минобороны РФ

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» поразила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
«Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО «Вампир», которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО также уточнили, что украинский «Вампир» был расположен в заболоченной и труднопроходимой местности. Помимо этого, РСЗО находился на расстоянии максимальной дальности стрельбы для «Града».

До этого сообщалось, что в зоне спецоперации впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#минобороны
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В Польше испугались новых российских бомб
Interia: российские бомбы с УМПК имеют большие перспективы развития
08 апреля 2024, 04:16

Фото: istock / Kamila Kozioł

Российские авиабомбы ФАБ-3000 отличаются не только массовостью, но и возможностью постоянно их модернизировать. Об этом пишет обозреватель польского издания Interia Марчин Яблоньский.
«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции», — пишет журналист.
Яблоньский обратил внимание, что бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что в дальнейшем поможет показать крайне высокие результаты.

Также обозреватель отметил хорошие аэродинамические характеристики нового оружия Российской армии.

ВКС РФ активно используют авиабомбы, которые универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне спецоперации. Боевые самолёты теперь имеют возможность наносить удары по укрепрайонам украинских войск, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
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В Киевской области прогремели взрывы
Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы, работает система ПВО
08 апреля 2024, 02:46

Фото: istock / e-crow

Ночью в Киевской области раздались взрывы, работает система противовоздушной обороны. Об этом проинформировала Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Телеграм-канале.
«Киевская область! Силы ПВО работают», — сказано в публикации.
Сообщается, что в регионе замечено движение беспилотных летательных аппаратов. Граждан призывали оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео с работой систем ПВО.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#пво
#воздушная тревога
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В Кривом Роге раздался взрыв
РБК-Украина: в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы
08 апреля 2024, 01:37

Фото: istock / dzika_mrowka

В Кривом Роге в Днепропетровской области вечером 7 апреля прогремел взрыв. Об этом информирует РБК-Украина.
Как сообщает издание, взрыв прозвучал примерно в 21:45 по московскому времени.

Отмечается, что утром того же дня украинские информагентства сообщали о других взрывах в Кривом Роге. Помимо этого, в некоторых местных пабликах в соцсетях сообщали о взрывах в Одесской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрыв
#украина
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В Харьковской области допустили принудительную эвакуацию
Власти Харьковской области допустили принудительную эвакуацию жителей
07 апреля 2024, 23:17

Фото: istock / 3sbworld

Власти Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из северной части региона. Об этом заявил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире местного телеканала «Рада».
Он уточнил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, которые граничат с Россией. Как утверждает глава региона, там усилились обстрелы. Он добавил, что детей там уже нет, но решено провести проверку.

Напомним, в последнее время ВС РФ наносят много ударов по целям в Харьковской области. На фоне этого эксперты начали обсуждать возможную подготовку к наступательной операции российских войск в этом регионе. Стоит отметить, что Минобороны РФ наличие таких планов не подтверждало.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#эксперты
#операции
#вс рф
#харьков
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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
07 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/NiseriN

В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ 7 апреля, передает РИА Новости.
«Вечером седьмого апреля, около 20:00 по московскому времени, была предотвращена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что беспилотник был один и его удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны над Брянской областью.

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Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева
07 апреля 2024, 19:58

Фото: Совет Федерации

Мировое сообщество, включая лидеров США, ФРГ и Франции, должно осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма, совершенный Киевом против Запорожской АЭС.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — написала Захарова.
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На Украине назвали абсурдными обвинения в причастности к теракту в «Крокусе»
Глава ГУР Буданов* назвал абсурдными обвинения в причастности Киева к терактам
07 апреля 2024, 19:44

Кремль безосновательно обвиняет Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением 7 апреля выступил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью немецкому телеканалу ARD.
Он отметил отсутствие у российских следователей каких-либо доказательств, связывающих исполнителей атаки с Киевом, и выразил мнение, что такие обвинения являются попыткой Москвы еще больше разжечь ненависть к Украине в России.

Кирилл Буданов* оценил процент россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции, в 70 процентов. Он также отметил, что украинские власти не имеют никакого отношения к организации взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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#северный поток
#крымский мост
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При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции
Росатом: при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника
07 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/WangAnQi

Три сотрудника Запорожской АЭС были ранены в результате атаки ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Росатома.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии, отметили в ведомстве.

Нападение произошло ранее 7 апреля. Украинские войск нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.

По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, атака была осуществлена при помощи беспилотника. Однако критических повреждений не зафиксировано, и радиационный фон не превышает естественных уровней.

Ранее в этот же день украинские беспилотники также обстреляли территорию ЗАЭС, цели их атаки оказались в районе столовой и грузового порта. Замечено, что за 20 минут до нападения беспилотника эксперты МАГАТЭ производили обычный обход данного участка.

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