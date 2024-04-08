Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Экс-министр культуры республики Крым Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО подала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов изданию РИА Новости.
«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — заявил Хасавов.Новосельская сказала, что заявление было подано еще 3 месяца назад. Она выразила надежду на рассмотрение обращения в ближайшее время.
В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство в ходе строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Новосельская была арестована в Москве 19 ноября 2021 года, затем глава Крыма Сергей Аксенов отстранил ее от должности.
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