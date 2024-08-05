«‎Ъ»: осужденный за фейки Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре

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Осужденный за фейки 76-летний отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре над ним. Об этом информирует «Коммерсант».
Сообщается, что Дорогомиловский суд города Москвы вынес решение об установлении повторного административного надзора за полковником по иску ОМВД по району Дорогомилово.
Владимир Квачков был оштрафован два раза за критику спецоперации. Первый штраф в 40 000 рублей он получил за посты в «Одноклассниках», а второй в 50 000 рублей — за высказывания на YouTube-канале «Сталинград». Свою вину он отрицал.
На судебном заседании он не присутствовал. По словам его адвоката, он ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям.
Он добавил, если решение вступит в силу, правоохранители не смогут объявить Квачкова в розыск. По его словам, полковник не уведомлен должным образом судом.
Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Владимир Квачков был оштрафован два раза за критику спецоперации. Первый штраф в 40 000 рублей он получил за посты в «Одноклассниках», а второй в 50 000 рублей — за высказывания на YouTube-канале «Сталинград». Свою вину он отрицал.
На судебном заседании он не присутствовал. По словам его адвоката, он ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям.
«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — сказал адвокат Алексей Першин в беседе с «Коммерсант».
Он добавил, если решение вступит в силу, правоохранители не смогут объявить Квачкова в розыск. По его словам, полковник не уведомлен должным образом судом.
Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова