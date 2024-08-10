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Осужденный по делу об убийстве Немцова направился на СВО

10 августа 2024, 00:42
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Один из осужденных за убийство российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освободился из колонии и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основе данных, полученных от правоохранительных органов.


По словам собеседника агентства, Эскерханов в марте подписал годовой контракт с Министерством обороны, попал под амнистию и впоследствии был освобожден из колонии. Позже он оказался в одном из штурмовых подразделений.

Остальные соучастники убийства Немцова также находятся в колонии и отказываются подписывать контракт о вступлении в ряды ВС РФ.

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#убийство
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#минобороны рф
Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
В Курчатове отключили энергоснабжение после падения обломков БПЛА ВСУ
09 августа 2024, 21:50

Фото: iStock/happyphoton

В городе Курчатов в Курской области отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Отмечается, что обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.

Помимо города, свет недоступен в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах области.

В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, дома планируется подключить через резервные схемы.

В пятницу вечером Минобороны сообщало об уничтожении четырёх украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью.

Напомним, что в Курчатове, в 70 километрах от границы располагается действующая Курская АЭС.

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#курская область
#беспилотник
#всу
#удар
#электричество
#свет
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Несколько храмов Курской епархии повреждены прицельными ударами ВСУ
Митрополит Герман: ВСУ прицельно ударяли по Горнальскому Белогорскому монастырю
09 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские войска целенаправленно ударяли по Горнальскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю. Об этом заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в рапорте патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он отметил, что монастырь находится в Суджанском районе в непосредственной близости от российско-украинской границы. При обстреле ВСУ сильно пострадал главный храм монастыря – Николаевский. У него разрушен купол, взрывной волной выбило двери и окна.

Позднее в результате массированного удара украинских войск сгорел второй храм этого монастыря с дубовым иконостасом и прекрасными росписями.

Также с беспилотников сбрасывались мины, которые разрушили остальные постройки монастыря.

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#курская область
#всу
#обстрел
#удар
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Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области
Алаудинов: в Курской области замечены наёмники из Польши и Франции
09 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/CatEyePerspective

На Курском направлении зафиксировали большое скопление иностранных наёмников, заявил командир спецназа «Ахмат», бойцы которого сейчас находятся в регионе, генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит Rutube-канале WarGonzo.
Соратник главы Чечни Кадырова подчеркнул, что на данном направлении фиксируется большое количество поляков, французов и других иностранных наёмников, служащих в рядах ВСУ.

Ранее также сообщалось, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют порядка 120 боевиков «Грузинского легиона»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#курская область
#всу
#наемники
#польша
#франция
#атака
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Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области
МО: до 945 солдат потеряли ВСУ за время боёв в Курской области
09 августа 2024, 20:19

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. На такие данные в пятницу указало Минобороны России.
В общей сложности, за всё время боёв на этом направлении украинские войска потеряли порядка 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 67 боевых бронированных машин, 17 бронетранспортёров, 12 танков, столько же автомобилей, шесть боевых машин пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели.

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#украина
#всу
#курская область
#минобороны рф
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Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев
09 августа 2024, 20:07

Фото: РИА Новости/пресс-служба врио губернатора Курской области

Город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава населённого пункта Виталий Слащев.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ВСУ взяли под контроль российский город. Активно публиковались фотографии, на которых украинский солдат якобы стоит на фоне магазина и одной из организаций в Судже.

Он подчеркнул, что Суджа остаётся российским городом. В настоящее время там проводится эвакуация населения из-за сохраняющейся опасной обстановки в связи с ударами со стороны Украины.

Ранее немецкая газета Bild писала, что бойцы ВСУ сами недовольны атакой на российский регион, поскольку считают, что все силы необходимо сосредоточить на Донбассе.

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#всу
#вс рф
#россия
#атака
#обстрел
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Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild
09 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Многие украинские военные недовольны атакой ВСУ на Курскую область. Об этом заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер сообщил в своём подкасте.
Он отметил, что бойцы ВСУ негативно относятся к решению командования произвести атаку на российский регион. Военные указывают на то, что такое большое наступление под Курском сейчас неуместно, поскольку имеются огромные проблемы в Донбассе. В настоящее время именно там нужны бойцы, оружие и боеприпасы.

Также многие украинские солдаты, с которыми удалось пообщаться Ронцхаймеру, задаются вопросами о том, как долго продлятся эти атаки и тот ли это регион, который можно «действительно долго удерживать». Вместе с тем непонятно, получится ли на этом участке производить логистику, а именно, доставлять войскам амуницию.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#всу
#атака
#курская область
#сво
#вс рф
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
09 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/aapsky

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в районе 19:00 российскими системами ПВО была предотвращена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России. В результате оперативных действий ВС РФ удалось сбить дрон ВСУ над Белгородской областью.

О пострадавших и повреждениях объектов не сообщается.

Ранее в этот день глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском городском округе. В результате атаки пострадали три мирных жителя.

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#белгородская область
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#всу
#беспилотник
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ЗАЭС: атомная станция не пострадала от обстрела Энергодара со стороны ВСУ
09 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/WangAnQi

Запорожская атомная станция не подвергается обстрелам и не пострадала от удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. Она также отметила, что Энергодар частично остался без электричества после артиллерийского обстрела с украинской стороны.
«Идет артобстрел Энергодара. Город частично без электричества. <…> На ЗАЭС все в порядке», — пояснила Яшина.
Запорожская атомная станция, являющаяся самой крупной по числу блоков и мощности АЭС в Европе, расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на Курской АЭС что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.

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В России озвучили цель атаки ВСУ на Липецк
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#всу
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В России озвучили цель атаки ВСУ на Липецк
Военэксперт Климов: ВСУ атакуют Липецк из-за военного аэродрома
09 августа 2024, 19:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Атака ВСУ на Липецк была предпринята для того, чтобы создать ощущение масштабности угрозы со стороны Украины. Об этом сообщил военный эксперт Максим Климов в беседе с изданием «Взгляд».
Он указал на то, что киевские власти уже давно составили список российских городов, до которых могут долететь украинские беспилотники, поэтому в настоящее время они атакуют по доступному перечню населённых пунктов на территории России.

Говоря о Липецке он подчеркнул, что целью обстрелов ВСУ мог быть военный аэродром. На фоне активизации боевых действий эта цель получила особую значимость.

Климов отметил, что сейчас украинские войска пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России из-за попытки прорыва ВСУ в Курской области. Таким образом, киевские власти пытаются создать в информационном поле эффект масштабной угрозы со стороны Украины.

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#липецкая область
#всу
#атака
#беспилотник
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