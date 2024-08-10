Осужденный по делу об убийстве Немцова направился на СВО

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Один из осужденных за убийство российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освободился из колонии и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основе данных, полученных от правоохранительных органов.
По словам собеседника агентства, Эскерханов в марте подписал годовой контракт с Министерством обороны, попал под амнистию и впоследствии был освобожден из колонии. Позже он оказался в одном из штурмовых подразделений.
Остальные соучастники убийства Немцова также находятся в колонии и отказываются подписывать контракт о вступлении в ряды ВС РФ.
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