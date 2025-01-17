Владимир Зеленский идет на эскалацию украинского конфликта, чтобы продать новому президенту США Дональду Трампу положение ВСУ на фронте и обеспечить Киеву американскую поддержку. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, отмечая, что продолжение конфликта для главы киевского режима важнее жизней украинцев.
«Он пытается «продать» ситуацию на линии фронта новому президенту США. Причем речь идет о том, что Зеленский пытается преподнести текущее положение на фронте в ином свете. Совершенно обратном той реальности, что происходит на самом деле», — пояснил аналитик в беседе с RT.Тем временем эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал предупреждение Зеленского по отношению к Европе, что реакция Киева на любые переговоры с Россией без участия Украины, будет острой. По мнению политолога, отмечает Pravda.Ru, вся роль главы киевского режима сводится к постоянному сопротивлению урегулирования конфликта, но его слова не имеют никакого значения.
«В отличие от позиции Зеленского, кандидаты на руководящие посты в Соединенных Штатах открыто говорят о готовности к переговорам с Россией без участия Украины», — подчеркнул Брутер.Читайте также:
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