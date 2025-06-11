Осужденный за растрату бывший саратовский министр погиб на СВО
Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне спецоперации
Экс-директор ФГУП «Консервный завод ФСИН» Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новоузенского района. Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб вблизи населенного пункта Марковский Луганской Народной Республики.
11 июня состоялось прощание с погибшим, куда прибыли многие высшие чины.
«Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу», — высказался губернатор области Роман Бусаргин.Бусаргин выразил искренние соболезнования семье погибшего и добавил, что Беликов был настоящим патриотом, который посвятил свою жизнь служению народу и Родине.
Известно, что погибший имел богатый послужной список. Будучи министром Саратовской области с 2007 года, он ушёл со своей должности в 2012 году, а спустя время Беликов был признан виновным по делу о хищениях на возглавляемым им Консервном заводе ФСИН России и приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии