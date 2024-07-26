Осуждённый за контрабанду кокаина в Россию Ковальчук попросился на СВО

Фото: iStock/OlFedv
Приговорённый к тюремному заключению за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине бизнесмен Андрей Ковальчук попросил отправить его на СВО. Об этом сообщила член Совета при президента по правам человека Ева Меркачева в материале для «Московского комсомольца».
По её словам, Ковальчук был этапирован во Владимирскую колонию №6, где ему запретили пользоваться телефоном и связываться даже с адвокатом, из-за чего связь с ним оказалась практически утрачена. Другие заключённые утверждают, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем, и он сомневается в том, что доживёт до окончания срока заключения. В связи с этим Ковальчук ожидает либо удовлетворения кассационной жалобы, либо отправки в зону СВО.
При этом отмечается, что у бизнесмена есть второе гражданство Германии, из-за чего заключение контракта с Минобороны РФ практически невозможно. Теперь Ковальчук рассматривает возможность мобилизации путём вступления в ЧВК. Однако и такой вариант маловероятен, подчеркнула Меркачева.
Читайте также:
Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ
На Западе спрогнозировали дальнейший ход СВО на Украине
Стало известно об уничтожении иностранных наемников в Харькове
Анастасия Чинкова