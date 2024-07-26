Осуждённый за контрабанду кокаина в Россию Ковальчук попросился на СВО

Приговорённый к тюремному заключению за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине бизнесмен Андрей Ковальчук попросил отправить его на СВО. Об этом сообщила член Совета при президента по правам человека Ева Меркачева в материале для «Московского комсомольца».