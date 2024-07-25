Стало известно об уничтожении иностранных наемников в Харькове

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что в результате точечного удара уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в спальном районе города. По его словам, наемники относились к инженерным войскам.
Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Военкомы на Украине стали активнее забирать жителей сёл
РСЗО «Торнадо-Г» в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций
* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
Дарья Осипова