Осуждённый за участие в СВО иностранец попросил российское гражданство

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Гражданин Киргизии Аскар уулу Кубанычбек участвовал в специальной военной операции, за что на родине был осуждён и получил условный срок. Сейчас он добрался до Москвы и обратился к властям с просьбой о временном убежище и получении российского гражданства.
32-летний Аскар в Киргизии предстал пред судом за наёмничество, после того, как вернулся из зоны СВО, где участвовал в боевых действиях на стороне России, передаёт RT. Сначала его осудили на девять лет колонии, но затем заменили срок на условный. Он должен был не покидать страну и ежемесячно отмечаться в полиции. Тогда Аскар решил пробираться в Россию. Ему удалось пересечь границу Киргизии и Казахстана, откуда он уже сумел вылететь в Москву.
Он шесть дней просидел в аэропорту, затем член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов помог ему обратиться в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища, там он получил справку.
В разговоре с RT Аскар обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. Он напомнил, что после начала СВО многие уехали в Казахстан, Грузию, чтобы не быть призванными на военную службу. А он пошёл добровольцем защищать страну, в которой живёт с 2012 года. Аскар сказал, что хочет стать гражданином России и защищать её, как его дед защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны.
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«Сказал пограничникам, что иду в Казахстан за бензином, они меня пропустили. На попутке добрался до Бишкека, там друг купил мне билет, и я улетел в Москву», — рассказал мужчина корреспонденту издания.
Он шесть дней просидел в аэропорту, затем член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов помог ему обратиться в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища, там он получил справку.
В разговоре с RT Аскар обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. Он напомнил, что после начала СВО многие уехали в Казахстан, Грузию, чтобы не быть призванными на военную службу. А он пошёл добровольцем защищать страну, в которой живёт с 2012 года. Аскар сказал, что хочет стать гражданином России и защищать её, как его дед защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны.
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Александр Бойцов