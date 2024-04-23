МВД РФ предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

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МВД России предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом сообщила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова.
«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом, маршруты безопасного передвижения детей», — сказала она.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Он собирал и передавал сведения о местонахождении военных частей России с целью оказания помощи украинским вооруженным формированиям, а также фиксировал видео с передвижением российской военной техники в зоне военных действий. Его девушка помогала ему передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова