Сапёры снимают растяжки в Авдеевке с помощью робота «Скорпиона»

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Российские военные разминируют Авдеевку при помощи робота «Скорпион», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина «Скорпион». Основная ее задача как для помощников саперов — это траление «растяжек», — рассказал представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный».
После того, как Вооружённым силам РФ удалось освободить Авдеевку 20 февраля 2024 года, специалисты приступили к разминированию города. Только за первый день было обезврежено более 200 мин, «растяжек» и различных самодельных взрывных устройств.
«Скорпион» весит не более 30 килограмм и может развивать скорость до 10 километров в час. Робот оснащён специальными камерами, которые могут помочь сапёру осмотреть подозрительный предмет, не приближаясь к нему.
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Евгения Парфентьева