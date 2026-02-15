15 февраля 2026, 08:14

Герасимов сообщил об освобождении 30 процентов зданий в Димитрове

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова. Об этом пишет РИА Новости.