Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова. Об этом пишет РИА Новости.
Герасимов оценил выполнение боевых задач подразделениями и частями группировки войск «Центр». Под полным контролем ВС РФ находится южная часть Димитрова в ДНР, которая составляет более 30% территории города, сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
