Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова. Об этом пишет РИА Новости.



Герасимов оценил выполнение боевых задач подразделениями и частями группировки войск «Центр». Под полным контролем ВС РФ находится южная часть Димитрова в ДНР, которая составляет более 30% территории города, сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

