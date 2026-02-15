Силы ПВО за ночь уничтожили 68 украинских БПЛА над регионами РФ
В течение прошедшей ночи над регионами РФ силы ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
С 23:00 14 февраля до 07:00 15 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 68 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над Азовским морем, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской и Ставропольского краев и над акваторией Черного моря, пояснили в российской оборонном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: