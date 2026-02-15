Краснодарский край подвергся массированной атаке киевского режима, налет ВСУ отражали всю ночь

15 февраля 2026, 07:03

Кондратьев рассказал о повреждениях в поселке Волна, городе Сочи и селе Юровка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной ночной атаке на регион. В личном Telegram-канале он рассказал о повреждениях в посёлке Волна Темрюкского района, городе Сочи и селе Юровка Анапы.





По словам Кондратьева, силы ПВО отражали налёт киевского режима с позднего вечера 14 февраля. Атака длилась всю ночь, наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Волна. Там пострадали резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.





«По имеющейся сейчас информации ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — добавил губернатор Краснодарского края.