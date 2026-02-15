Краснодарский край подвергся массированной атаке киевского режима, налет ВСУ отражали всю ночь
Кондратьев рассказал о повреждениях в поселке Волна, городе Сочи и селе Юровка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной ночной атаке на регион. В личном Telegram-канале он рассказал о повреждениях в посёлке Волна Темрюкского района, городе Сочи и селе Юровка Анапы.
По словам Кондратьева, силы ПВО отражали налёт киевского режима с позднего вечера 14 февраля. Атака длилась всю ночь, наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Волна. Там пострадали резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.
«По имеющейся сейчас информации ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — добавил губернатор Краснодарского края.Из-за налета БПЛА ВСУ возникло несколько очагов возгорания. Пожары тушат 126 человек и 34 единицы техники, включая расчёты МЧС.
В Сочи во время отражения атаки повреждения получил частный дом — выбило окна и задело систему отопления. Власти помогут жителям восстановить имущество. В селе Юровка повреждена котельная, возгорания удалось избежать. Кондратьев поручил максимально быстро вернуть объект теплоснабжения в строй.