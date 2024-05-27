Освобождение ВС РФ Белогоровки и зачистка Нетайлово от ВСУ: последние новости СВО

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Армия России продолжает наступать по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции: штурмует Часов Яр, Волчанск, Красногоровку. Также ВС РФ расширили зону контроля на линии Котляровка — Кисловка — Ивановка.
Последние новости с полей российской спецоперации приводит «Радио 1».
«В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки войск освободили в ДНР три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку», — написал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
Северское направление
По данным украинского Telegram-канала «Офицер», армия России имеет значительные успехи в Белогоровке. Уточняется, что ВСУ вынуждены были покинуть село после почти двухлетних ожесточенных боёв. Российские военкоры считают, что потеря населенного пункта ВСУ произошла после вынужденного снятия резервов украинской армии для отправки их в Харьковскую область.
После успехов в Белогоровке штурмовые подразделения ВС РФ нанесли удар во фланг противника в районе Григоровки.
Харьковское направление
Армия России расширила контроль территории под Липцами между Глубоким и Травянским водохранилищем до СТ «Лира». ВС РФ сумели продвинуться южнее села Лукьянцы, тем самым выровняли фланг для широкого наступления на Липцы.
При этом в районе Волчанска продолжаются бои. Под Харьковом российским военным удалось уничтожить украинские подкрепления. Также наносятся удары по РСЗО ВСУ, которые обстреливали Белгородскую область.
На одном из участков продвижение составило до 500 метров в глубину. Противник ожидает на Сумском направлении активизации боевых действий в целях создания ВС России буферной зоны.
Донецкое направление
Российские военные ведут ожесточённые бои в Красногоровке, где уже продвинулись к Центральной улице. Тем временем ВСУ покидают микрорайон «Восточный».
Нетайлово армия России уже полностью зачистила от ВСУ, а российские бойцы установили флаг России в центре населённого пункта и на его западной окраине. Украинский военный ресурс DS подтверждает, что армия России заняла населённый пункт.
Далее российским войскам предстоит битва за Карловку. Также ВС РФ окончательно зачистили населённый пункт Уманское. Идут бои на подступах к Яснобродовке. Продолжается продвижение российских войск по направлению к населённому пункту Сокол.
Сватово-Купянское направление
Здесь наши войска расширили зону контроля на линии Котляровка — Кисловка — Ивановка. Украинские военные ресурсы сообщают, что успех российской армии на данном направлении создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления ВС РФ на запад.
Времевское направление
В Урожайном российские штурмовики заняли несколько строений по улице Центральной в южной части населенного пункта. Сейчас они там закрепляются.
Кроме того, российские спецподразделения активно продвигаются западнее Урожайного и уже взяли под контроль участок местности до 700 м в глубину и 700 м по фронту.
При этом в Старомайорском с боями удалось занять шесть домов по улицам Третья и Первая.
Часовоярское направление
В Часов Яре идут уличные бои. Армия России штурмует восточную окраину города, освобождая здания в направлении канала Северский Донец — Донбасс. ВС РФ аккумулируют силы для продолжения дальнейшего движения на флангах города.
Тем временем в Клещеевке ВСУ ещё пытаются сохранять контроль части позиций на высотах, но уже готовят запасные рубежи. ВС РФ занимают лесопосадки.
Авдеевское направление
Западнее Авдеевки российские подразделения расширяют зону контроля южнее Очеретинского выступа у Соловьево. Зафиксировано продвижение западнее Уманского и на юго-запад от Уманского.
Тем временем американский Институт изучения войны сообщил, что Россия концентрирует войска в Белгородской области в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский. Отсюда ВС РФ могут начать наступление в сторону Золочева и Богодухова к северо-западу от Харькова или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов и Сумы. Кроме того, российские силы концентрируются в Курской и Брянской областях около границы с Сумской областью.
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