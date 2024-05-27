Впервые с начала СВО ВСУ попытались атаковать популярный российский курорт

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Украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик впервые с начала СВО, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
По словам Кондратьева, вражеские дроны пытались атаковать город в ночь на 27 мая.
По предварительной информации, в результате ночной атаки никто не пострадал. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники оперативных и специальных служб, заключил Кондратьев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО РФ сбили 12 вражеских БПЛА в небе над российскими регионами.
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«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — заявил глава региона.
По предварительной информации, в результате ночной атаки никто не пострадал. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники оперативных и специальных служб, заключил Кондратьев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО РФ сбили 12 вражеских БПЛА в небе над российскими регионами.
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Евгения Парфентьева