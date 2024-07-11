Освобождение Евгеновки, серьёзное продвижение ВС РФ в Волчанске: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Армия России освободила село Евгеновка от украинских военных, продолжает штурмы Волчанска и Часов Яра и имеет тактические успехи на Покровском направлении, ежедневно продвигаясь на 200-300 метров вглубь обороны противника.
Последние новости с полей спецоперации на утро 11.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Армия России освободила от ВСУ село Евгеновка на пути к Красноармейску. Перед этим бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль поселки Сокол и Восход. Украинский военный паблик Deep State подтверждает взятие Евгеновки российскими силами. Российская сторона официально данную информацию не подтверждала.
На данном направлении российские военные ведут активные боевые действия на всем участке фронта и ежедневно продвигаются примерно на 200-300 метров на отдельных участках, однако ВСУ активно сопротивляются и пытаются удержать свои позиции.
Также ВС РФ продолжают продвигаться к Новосёловке Первой, уже в ближайшее время за населенный пункт начнутся бои. Потеря ВСУ данного населенного пункта создаст кризис оборонительной линии ВСУ Новоселовка Первая — Яснобородовка.
Армия России серьезно продвинулась в центре Волчанска, противник потерпел неудачу в попытках выбить наши войска из города. ВС РФ смогли воспользоваться переброской резервов ВСУ, усилив натиск. Наши бойцы преодолели реку Волчья и уже создали плацдарм на западе города. Теперь бои ведутся у железнодорожной станции, а украинцы были вынуждены отступить с улиц Гагарина и Духовной на южный берег реки и уйти из центральных многоэтажек в частный сектор.
Однако ВСУ не оставляют попыток выбить ВС РФ с занятых позиций и постоянно предпринимают попытки контратаковать. Российские военные успешно отразили не менее трёх контратак противника у Тихого, Волчанска, Липцов, Глубокого. В наступление отправляется пехота ВСУ при поддержке артиллерии и дронов. Тем временем армия России наносит удары ФАБ с УМПК и УМПБ в глубь обороны врага.
Тем временем в Харьков прибыло несколько рот, состоящих из заключенных. Сейчас они проходят обучение под усиленной охраной и в ближайшее время будут направлены в горячие точки региона для контрнаступлений.
Здесь армия России продолжает проламывать оборону ВСУ, успешно продвигаясь в районе Нью-Йорка. Город практически превратился в руины под постоянными ударами ФАБ. Также российские военные смогли расширить зону контроля у Южного и Кирово. За счет подобных действий идет серьезный охват укрепрайона ВСУ. Наши бойцы успешно прорываются от Горловки к Торецку.
Российские войска ведут бои на рубеже Синьковка — Лиман Первый и, по некоторым данным, расширили зону контроля в направлении Петропавловки, у Тернов, Макеевки (ЛНР) и Синьковки. Противник медленно отступает на более выгодные позиции, чтобы там организовать более устойчивую оборону.
Здесь наблюдается некоторая измотанность ВСУ, которые признают успехи ВС РФ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Кроме того, из докладов украинского командования стало известно о низком морально-психологическом состоянии украинских боевиков.
ВСУ упорно удерживают позиции на окраине Константиновки. При этом ВС РФ наступают на Красногоровку с трёх сторон. На сегодняшний день под контролем противника осталось менее 1/4 города.
Тем временем в районе Карловки продолжаются тяжелые бои, российские войска штурмуют окраины населённого пункта и позиции ВСУ по обе стороны от водной преграды, пишет Telegram-канал «WarGonzo».
Российские бойцы продолжают бои у Калиновки за выход к каналу Северский Донец – Донбасс и имеют некоторые тактические успехи. По позициям ВСУ активно работают средства дальнего поражения.
Клещеевка сейчас находится в серой зоне, а Андреевка – в полусерой. Пока российские силы в данные населенные пункты не заходят.
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Покровское направление
Армия России освободила от ВСУ село Евгеновка на пути к Красноармейску. Перед этим бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль поселки Сокол и Восход. Украинский военный паблик Deep State подтверждает взятие Евгеновки российскими силами. Российская сторона официально данную информацию не подтверждала.
На данном направлении российские военные ведут активные боевые действия на всем участке фронта и ежедневно продвигаются примерно на 200-300 метров на отдельных участках, однако ВСУ активно сопротивляются и пытаются удержать свои позиции.
Также ВС РФ продолжают продвигаться к Новосёловке Первой, уже в ближайшее время за населенный пункт начнутся бои. Потеря ВСУ данного населенного пункта создаст кризис оборонительной линии ВСУ Новоселовка Первая — Яснобородовка.
Харьковское направление
Армия России серьезно продвинулась в центре Волчанска, противник потерпел неудачу в попытках выбить наши войска из города. ВС РФ смогли воспользоваться переброской резервов ВСУ, усилив натиск. Наши бойцы преодолели реку Волчья и уже создали плацдарм на западе города. Теперь бои ведутся у железнодорожной станции, а украинцы были вынуждены отступить с улиц Гагарина и Духовной на южный берег реки и уйти из центральных многоэтажек в частный сектор.
Однако ВСУ не оставляют попыток выбить ВС РФ с занятых позиций и постоянно предпринимают попытки контратаковать. Российские военные успешно отразили не менее трёх контратак противника у Тихого, Волчанска, Липцов, Глубокого. В наступление отправляется пехота ВСУ при поддержке артиллерии и дронов. Тем временем армия России наносит удары ФАБ с УМПК и УМПБ в глубь обороны врага.
Тем временем в Харьков прибыло несколько рот, состоящих из заключенных. Сейчас они проходят обучение под усиленной охраной и в ближайшее время будут направлены в горячие точки региона для контрнаступлений.
Торецкое направление
Здесь армия России продолжает проламывать оборону ВСУ, успешно продвигаясь в районе Нью-Йорка. Город практически превратился в руины под постоянными ударами ФАБ. Также российские военные смогли расширить зону контроля у Южного и Кирово. За счет подобных действий идет серьезный охват укрепрайона ВСУ. Наши бойцы успешно прорываются от Горловки к Торецку.
Купянское направление
Российские войска ведут бои на рубеже Синьковка — Лиман Первый и, по некоторым данным, расширили зону контроля в направлении Петропавловки, у Тернов, Макеевки (ЛНР) и Синьковки. Противник медленно отступает на более выгодные позиции, чтобы там организовать более устойчивую оборону.
Здесь наблюдается некоторая измотанность ВСУ, которые признают успехи ВС РФ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за Купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов, а также продвижение наших войск в районе Синьковки и Петропавловки», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Кроме того, из докладов украинского командования стало известно о низком морально-психологическом состоянии украинских боевиков.
Донецкое направление
ВСУ упорно удерживают позиции на окраине Константиновки. При этом ВС РФ наступают на Красногоровку с трёх сторон. На сегодняшний день под контролем противника осталось менее 1/4 города.
Тем временем в районе Карловки продолжаются тяжелые бои, российские войска штурмуют окраины населённого пункта и позиции ВСУ по обе стороны от водной преграды, пишет Telegram-канал «WarGonzo».
Часовоярское направление
Российские бойцы продолжают бои у Калиновки за выход к каналу Северский Донец – Донбасс и имеют некоторые тактические успехи. По позициям ВСУ активно работают средства дальнего поражения.
Клещеевка сейчас находится в серой зоне, а Андреевка – в полусерой. Пока российские силы в данные населенные пункты не заходят.
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В ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении
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Элина Позднякова