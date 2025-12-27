Путин: на Западе есть умные люди, предлагающие Киеву завершить боевые действия
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе «появились умные люди», которые советуют Киеву согласиться на достойные условия завершения конфликта и предлагают базовые решения, способные, по его словам, обеспечить Украине безопасность на длительную перспективу.
Российский лидер отметил это во время посещения одного из командных пунктов объединённой группировки войск, добавив, что руководство в Киеве, по его мнению, не торопится урегулировать ситуацию мирным путём.
Ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова в зоне СВО. Верховный главнокомандующий заслушал доклады о выполнении боевых задач.
