Путин: на Западе есть умные люди, предлагающие Киеву завершить боевые действия

27 декабря 2025, 21:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе «появились умные люди», которые советуют Киеву согласиться на достойные условия завершения конфликта и предлагают базовые решения, способные, по его словам, обеспечить Украине безопасность на длительную перспективу.