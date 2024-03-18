Российские войска захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Отвечая на вопрос одного из корреспондентов о возможности присоединения к России Харьковской области в связи с атаками на приграничные регионы РФ, Владимир Путин не исключил ситуации, при которой российские власти будут вынуждены «создать определенную санитарную зону, на территории, подчиненной киевскому режиму».Рассказал президент и о своем отношении к так называемым «мясным штурмам», применяемым украинской армией в зоне СВО. По словам Путина, если противнику нравится «мясорубка», то для России это даже выгодно, так как на других участках линии боевого соприкосновения будет ментше личного состава ВСУ.



