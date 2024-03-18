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Российские военнослужащие заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны.
Отмечается, что штурмовые отряды ивановских десантников из группы войск «Юг» взяли под контроль опорный пункт к северо-западу от Артемовска.
Министерство заявило, что во время воздушной разведки позиции ВСУ российские военные обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, а затем нанесли артиллерийский удар. После этого десантники подошли к позиции украинской армии на боевых машинах БМД-2.
Ранее российские военкоры сообщили о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ в ходе отступления из запорожского села.
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Министерство заявило, что во время воздушной разведки позиции ВСУ российские военные обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, а затем нанесли артиллерийский удар. После этого десантники подошли к позиции украинской армии на боевых машинах БМД-2.
«Штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», – заявили в Минобороны.
Ранее российские военкоры сообщили о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ в ходе отступления из запорожского села.
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Александр Климов