Су-34 нанесли точные удары по военным объектам Украины

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Фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Минобороны России.
Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, отметили в оборонном ведомстве.
После поражения целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны России.
Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После поражения целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны России.
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Алина Юрчак