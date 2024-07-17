Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ

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Штурмовые подразделения группировки «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, взяв в плен украинских боевиков. Об этом сообщило МО РФ.
«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — отмечается в сообщении.
По данным Минобороны России, украинские военные предприняли попытку атаковать позиции российских войск, но «встретили ожесточенный отпор». Разведчики ВС РФ смогли раскрыть передвижение живой силы и техники ВСУ. На опубликованном видео видно, как украинские боевики сдаются в плен. С воздуха было уничтожено сразу несколько крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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