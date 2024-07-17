Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харькове была замечена колонна техники наемников и боевиков «Азова»*. Об этом информирует РИА Новости.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
Помимо этого, Марочко отметил, что в колонне техники были выявлены самоходные артиллерийские установки западного образца.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещенная в России террористическая организация
«В ночное время суток в городе Харьков отмечено движение колонны военной техники — автомобилей с БК и личным составом, РСЗО «Град». В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов»*», — рассказал он.
Помимо этого, Марочко отметил, что в колонне техники были выявлены самоходные артиллерийские установки западного образца.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова