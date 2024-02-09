Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву – видео

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ
Российские военные, которых освободили из украинского плена, прибыли в Москву для дальнейшей реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - говорится в сообщении военного ведомства России.
При этом уточняется, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Предыдущий обмен пленными российскими и украинскими военнослужащими состоялся 31 января. Тогда в РФ вернулись 195 бойцов. Столько же пленных передали Украине.
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Элина Позднякова