Из украинского плена вернулись сто российских военнослужащих

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Россия и Украина обменялись военнопленным по формуле 100 на 100. Об этом информирует Министерство обороны РФ в Телеграм-канале.
По данным ведомства, военнослужащие российской армии вернулись с подконтрольной Киеву территории 8 февраля после переговоров. Самолетами ВКС России освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где будут проходить лечение и реабилитацию. Бойцам также окажут всю необходимую психологическую помощь.
В оборонном ведомстве отметили, что посредническое участие гуманитарного характера в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными российскими и украинскими военнослужащими состоялся 31 января. Тогда в РФ вернулись 195 бойцов. Столько же пленных передали Украине.
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Алина Юрчак