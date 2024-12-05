От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись щедрые спонсоры

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Литовский активист Валдас Барткявичюс* после осквернения мемориала в Курской области лишился поддержки щедрых спонсоров, которые показывали ему материальную поддержку для закупки транспорта для ВСУ, пишет РИА Новости.
«Даже те, кто поддерживает Украину осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — написал Барткявичюс* в соцсетях.
Ранее литовец размещал в своих соцсетях фотографии на фоне разгромленного боевиками ВСУ магазина «Пятерочка» в Судже. А в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, после чего в 202 году публично оправдал теракт в «Крокус сити холле».
В России против Барткявичюса* завели уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма. Помимо этого, следователи устанавливают, где сейчас находится фигурант и соучастники. Его планируется объявить в международный розыск.
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* внесен в перечень экстремистов и террористов в России.
Элина Позднякова