В Турции назвали необходимое условие урегулирования конфликта на Украине

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного украинского противостояния. Об этом информирует Hürriyet.
По словам Фидана, у Турции «особенные отношения» как с РФ, так и с Украиной. Министр отметил, что Анкара не отказывается выслушивать их.
Фидан выразил мнение, что «обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте». Поиски точек соприкосновения между Москвой и Киевом продолжаются, заключил дипломат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Фидан выразил мнение, что «обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте». Поиски точек соприкосновения между Москвой и Киевом продолжаются, заключил дипломат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова