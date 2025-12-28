Достижения.рф

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присутствовал на переговорах европейских лидеров с Владимиром Зеленским 27 декабря из-за загруженного графика. Об этом пишет издание The Telegraph.



В публикации отметили, что участие Стармера в этих переговорах не планировалось изначально. Вместо премьер-министра Великобритании на встрече присутствовал его советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Также в совещании участвовали советники по вопросам национальной безопасности других европейских лидеров.

Екатерина Коршунова

