Стала известна причина отсутствия премьер-министра Великобритании на переговорах с Зеленским

28 декабря 2025, 16:25

Telegraph: Стармер не участвовал в переговорах с Зеленским из-за графика

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присутствовал на переговорах европейских лидеров с Владимиром Зеленским 27 декабря из-за загруженного графика. Об этом пишет издание The Telegraph.