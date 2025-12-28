Стала известна причина отсутствия премьер-министра Великобритании на переговорах с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присутствовал на переговорах европейских лидеров с Владимиром Зеленским 27 декабря из-за загруженного графика. Об этом пишет издание The Telegraph.
В публикации отметили, что участие Стармера в этих переговорах не планировалось изначально. Вместо премьер-министра Великобритании на встрече присутствовал его советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.
Также в совещании участвовали советники по вопросам национальной безопасности других европейских лидеров.
Ранее генерал-майор Владимир Попов раскрыл, зачем Зеленский постоянно ездит по Евросоюзу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: