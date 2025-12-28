ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области
ВСУ попытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, беспилотник упал без взрыва, никто не пострадал. В центральном парке Победы обнаружили БПЛА с боевым снаряжением, который не сдетонировал.
За последние сутки в Каменско-Днепровском муниципальном округе зафиксировано пять атак со стороны противника. В селе Великая Знаменка поврежден надземный газопровод. Его быстро восстановили.
