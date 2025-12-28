ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области

28 декабря 2025, 14:02

Балицкий: ВСУ попытались атаковать больницу в Каменке-Днепровской

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ попытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.