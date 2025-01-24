Отбита одна из самых массированных атак дронов ВСУ: сбит 121 беспилотник, атаковано 14 регионов России

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Минувшей ночью Украина предприняла одну из самых массированных атак беспилотниками по России. Всего противовоздушная оборона сбила 121 дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что в Брянской области сбили 37 вражеских дронов, 20 — в Рязанской. По 17 БПЛА ликвидировано в Курской и Саратовской областях, семь уничтожили в Ростовской области.
Еще по шесть дронов сбили в Московской и Белгородской областях, три — в Воронежской, по два над территориями Тульской, Орловской и Липецкой областей. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Крымом и Москвой.
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Элина Позднякова