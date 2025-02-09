«Отчаянный разговор»: Депутат Чепа оценил возможный тон беседы Путина и Трампа

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Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, о факте которого заявил прессе его американский коллега Дональд Трамп, мог быть «отчаянным» по форме. Тем не менее, он наверняка был (или будет) по существу дела.
Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий также не сомневается, что переговорам лидеров двух государств предшествовали контакты спецслужб, которые тщательно готовили этот разговор.
Ранее американский лидер сказал журналистам, что уже общался по телефону с Владимиром Путиным, однако отказался уточнять, сколько раз он контактировал с президентом РФ.
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«На основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским. Он вызовет Зеленского в Вашингтон, и на следующей неделе тот прибудет и выслушает, что ему скажет Трамп», — считает депутат.
Ранее американский лидер сказал журналистам, что уже общался по телефону с Владимиром Путиным, однако отказался уточнять, сколько раз он контактировал с президентом РФ.
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Александр Бойцов