Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не хуже «предвыборного» Трампа знает, как завершить конфликт в его пока ещё стране за 24 часа. Недавно он заявил, что Украина ни дня не может продержаться без помощи Штатов.
Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила: Россия выражала готовность к переговорам ещё до начала специальной военной операции, когда Москва стремилась всеми силами избежать негативного развития событий.
Ранее Зеленский говорил о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если США будут задерживать предоставление военной и финансовой помощи.
Читайте также:
В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг четы Макрон
Трамп: Гарантии безопасности обойдутся Украине в $500 млн
Дубинский: в Мюнхене Зеленский попытается сорвать достижение мира на Украине
«Мне кажется, я слышала даже версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он прямо сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — порассуждала спикер российского внешнеполитического ведомства.
Дипломат напомнила: Россия выражала готовность к переговорам ещё до начала специальной военной операции, когда Москва стремилась всеми силами избежать негативного развития событий.
Ранее Зеленский говорил о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если США будут задерживать предоставление военной и финансовой помощи.
Читайте также:
В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг четы Макрон
Трамп: Гарантии безопасности обойдутся Украине в $500 млн
Дубинский: в Мюнхене Зеленский попытается сорвать достижение мира на Украине
Александр Бойцов