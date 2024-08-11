Сырский выложил фото и высказался про «продолжение операции»

Главком ВСУ Александр Сырский опубликовал в социальной сети снимок, сделанный, предположительно в штабе.
На фотографии Сырский изображен рядом с картой, на которой ему на что-то указывает другой украинский военный. Сырский подписал кадр как «продолжаем операцию».
Украинские средства массовой информации пишут, что речь, по их мнению, идет об атаках на Курскую область.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Украинские средства массовой информации пишут, что речь, по их мнению, идет об атаках на Курскую область.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова