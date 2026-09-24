«Отчаянное положение»: эксперт оценил итоги встречи Трампа и Зеленского
Публицист Роджерс: Зеленский слушается британцев и требования Трампа не выполнит
Владимир Зеленский не станет прислушиваться к советам президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку он случается британцев. Такое мнение выразил публицист Александр Роджерс.
Напомним, встреча Трампа и Зеленского прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В разговоре с Общественной Службой Новостей Роджерс отметил, что глава киевского режима на сегодняшний день находится в отчаянном положении. Он сильно надеялся заполучить американские крылатые дальнобойные ракеты Patriot, которых не существует.
«То, чего он хочет, в природе не существует. Но Зеленский оторван от реальности, как и оторваны от реальности все его надежды. Информационное затишье, которое наблюдается после встречи Зеленского с Трампом, означает то, что стороны ни о чем не договорились», — пояснил эксперт.
Он не исключил, что Трамп дал Зеленскому некоторые советы относительно конфликта на Украине, однако украинец не послушает их, поскольку выполняет приказы британцев. Так, стороны не озвучивали результаты встречи, поскольку сказать им нечего, заключил Роджерс.