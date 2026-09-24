24 сентября 2026, 18:36

Публицист Роджерс: Зеленский слушается британцев и требования Трампа не выполнит

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский не станет прислушиваться к советам президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку он случается британцев. Такое мнение выразил публицист Александр Роджерс.





Напомним, встреча Трампа и Зеленского прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В разговоре с Общественной Службой Новостей Роджерс отметил, что глава киевского режима на сегодняшний день находится в отчаянном положении. Он сильно надеялся заполучить американские крылатые дальнобойные ракеты Patriot, которых не существует.





«То, чего он хочет, в природе не существует. Но Зеленский оторван от реальности, как и оторваны от реальности все его надежды. Информационное затишье, которое наблюдается после встречи Зеленского с Трампом, означает то, что стороны ни о чем не договорились», — пояснил эксперт.