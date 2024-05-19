Отчисленного из МГУ украинского студента Гулько не пропустили в Грузию

Фото: iStock/Anton Litvintsev
Отчисленного из МГУ украинского студента Сергей Гулько не пропустили в Грузию, об этом он сам сообщил в беседе с РБК.
«В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию, и мне позволили улететь», — рассказал о случившемся Гулько.
Украинец заявил, что намерен продолжить получать высшее образование в другой стране. Он также выразил благодарность МГУ за годы, проведённые в стенах университета.
Гулько родился в Одессе и является гражданином Украины. Пару лет назад он приехал в Россию и поступил в Московский Государственный Университет.
В конце апреля студента задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что Гулько нарушал российское законодательство не один раз.
По информации РИА Новости, в конце апреля Гулько обязали покинуть территорию РФ.
Читайте также:
Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собирать деньги для ВСУ
Задержанный студент МГУ должен покинуть Россию в течение трёх дней
Мизулина обратилась в МВД по поводу украинского студента МГУ, помогавшего ВСУ
Евгения Парфентьева