«Отдаст территории»: Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины

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Помощь Запада ВСУ не подходит для контрнаступления, 2025 год будет для Киева тяжелым, пишет газета Guardian.
Об этом заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл.
По его словам, перед стабилизацией ситуации Украине придется «уступить больше территорий». В этом году у Киева нет реальных перспектив контрнаступления, подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей выделят 61 миллиард долларов на продолжение военного конфликта с Россией.
При этом как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.
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По его словам, перед стабилизацией ситуации Украине придется «уступить больше территорий». В этом году у Киева нет реальных перспектив контрнаступления, подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей выделят 61 миллиард долларов на продолжение военного конфликта с Россией.
При этом как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.
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Алёна Самарева