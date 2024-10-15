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Пятеро солдат ВСУ сдались в плен в первом же бою в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».
Уточняется, что мужчины отбывали срок за изнасилования, однако были выпущены из колоний в обмен на контракт с украинским военным ведомством. По словам пленных, от них хотели избавиться, чтобы разгрузить тюрьмы.
Согласно информации источника, боевиков ВСУ отправили в штурмовики, но в первом же бою они сдались ВС России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, боевиков ВСУ отправили в штурмовики, но в первом же бою они сдались ВС России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова