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Отделение солдат-насильников ВСУ сдалось в плен в Курской области

15 октября 2024, 19:56
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Пятеро солдат ВСУ сдались в плен в первом же бою в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».
Уточняется, что мужчины отбывали срок за изнасилования, однако были выпущены из колоний в обмен на контракт с украинским военным ведомством. По словам пленных, от них хотели избавиться, чтобы разгрузить тюрьмы.

Согласно информации источника, боевиков ВСУ отправили в штурмовики, но в первом же бою они сдались ВС России.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Энергодар
15 октября 2024, 20:17

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Атаку со стороны ВСУ на Энергодар Запорожской области отразила противовоздушная оборона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгению Яшину.
«Сегодня было зафиксировано несколько дронов. Два были сбиты. Повреждений и пострадавших нет», — прокомментировала собеседница агентства.
Она уточнила, что предприятие работает штатно, атака беспилотников не коснулась территории ЗАЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что, по предварительной информации, главной целью неонацистов ВСУ могла быть подстанция «Луч», обеспечивающая Энергодар электричеством.

Запорожская область вошла в состав РФ в результате референдума в сентябре 2022 года.

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Франция решила сократить расходы на Украину
Politico: Франция сократит расходы на Украину в связи с бюджетным дефицитом
15 октября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/eyegelb

Франция сократит расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу французского оборонного ведомства Себастьяна Лекорню.
«Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три», — сказал министр.

Уточняется, что правительство Франции сделает этот шаг для сдерживания дефицита бюджета, который может достичь отметки в 6% в текущем году. В материале сказано, что подобную проблему испытывают и немцы.

На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали оказывать помощь Украине, однако союзники Киева уже не раз говорили, что украинским властям пора подумать о самофинансировании.

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Глава ОВА Синегубов объявил обязательную эвакуацию в Купянске
15 октября 2024, 19:18

Фото: istockphoto/reflection_art

Обязательная эвакуация объявлена в Купянске под Харьковом, заявил в эфире всеукраинского телемарафона руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — пояснил чиновник.

Он добавил, что решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.

Ранее сообщалось, чего хотят США от Украины, как это связано с мобилизацией и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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В США сообщили плохие новости о ВСУ в Селидово
Дэвис: украинским военным придется сдаться в плен или умереть в Селидово
15 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения ВСУ, которые находятся в Селидово, попали в ситуацию, когда им придется сдаться в плен или погибнуть. Об этом сообщает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он подчеркнул, что армия России продолжает активное продвижение на данном направлении. По его словам, российские силы уже почти полностью перекрыли пути для украинских частей в Селидово.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии. По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь страна не сможет противостоять России.

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В Киеве сделали заявление о мобилизации на Украине
Лещенко: США хотят, чтобы Украина снизила призывной возраст мобилизации
15 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев. Такое заявление сделал советник офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на (главу киевского режима Владимира) Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — заявил чиновник в Telegram-канале.
Он добавил, партнеры аргументируют это тем, что на Вьетнамскую войну призывали с 19-летия, однако Зеленский продолжает убеждать союзников, чтобы те просто давали вооружения, а возраст не трогали.

Мобилизация на Украине усилилась с 18 мая. В силу вступил соответствующий закон, в котором нет сроков демобилизации.

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В ВСУ объяснили назначение Ляшко* командиром батальона беспилотников
15 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/vadimrysev

В ВСУ подтвердили назначение лидера Радикальной партии Олега Ляшко* на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады. Заявление опубликовано на странице 11-го армейского корпуса ВСУ в соцсетях.
Данное решение было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады, отмечается в сообщении. Ляшко* якобы положительно себя зарекомендовал за несколько лет службы в бригаде, а также детально понимает суть беспилотных систем и их роль на линии боевого соприкосновения.

Уточняется, что подчиненные недовольны новым командиром-политиком и пытаются перейти в другие подразделения.

Ранее лидер Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского президента Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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ВСУ получили команду готовиться к отступлению из Курской области
Шарий: ВСУ готовятся отступать из Курской области
15 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения ВСУ, которые находятся на территории Курской области, готовятся отступать на Украину. Такую информацию предоставил украинский блогер Анатолий Шарий.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
При этом других подробностей он не привел.

Напомним, регулярная украинская армия зашла на территорию курского приграничья 6 августа. Боевикам ВСУ удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. В настоящее время армия России проводит активное контрнаступление с целью очищения российских земель от нацистов. На сегодняшний день ВС РФ уже вернули контроль над половиной российских земель, захваченных ВСУ в Курской области.

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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения
15 октября 2024, 17:36

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщает украинский Генштаб в своем Telegram-канале.
«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что самые тяжелые бои происходят на Кураховском направлении.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.

По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь самостоятельно страна не сможет противостоять России.

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На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева
Экс-посол Украины: у США есть план по урегулированию конфликта без победы Киева
15 октября 2024, 17:16

Фото: iStock/ffikretow

У США есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Уточняется, что данный план подразумевает «территориальные компромиссы». По словам экс-посла, Вашингтон предлагал Владимиру Зеленскому обсудить территориальные уступки.

Чалый отметил, что такой план совсем «не о победе Киева» в этом конфликте.

Ранее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава МИД Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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