ВСУ получили команду готовиться к отступлению из Курской области

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Подразделения ВСУ, которые находятся на территории Курской области, готовятся отступать на Украину. Такую информацию предоставил украинский блогер Анатолий Шарий.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем Telegram-канале.При этом других подробностей он не привел.
Напомним, регулярная украинская армия зашла на территорию курского приграничья 6 августа. Боевикам ВСУ удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. В настоящее время армия России проводит активное контрнаступление с целью очищения российских земель от нацистов. На сегодняшний день ВС РФ уже вернули контроль над половиной российских земель, захваченных ВСУ в Курской области.
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Элина Позднякова