Политолог Марков: Рекордным ударом по Киеву РФ могла бросить вызов Западу
Вооруженные силы России осуществили рекордный удар по Киеву, применив более сотни беспилотников. Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале объяснил, что данная атака, произошедшая накануне совещания глав европейских стран по военной помощи Украине.
По словам эксперта, подобные масштабные удары по Украине часто происходят перед ключевыми встречами и обсуждениями, касающимися поддержки Киева. Это создает впечатление, что Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь и подорвать уверенность западных союзников в их способности поддерживать Украину.
«Почему-то такие рекордные удары по Украине случаются часто перед важными совещаниями Запада по Украине. Наверное, так Россия бросает вызов Западу», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.