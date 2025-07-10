Политолог Марков: Рекордным ударом по Киеву РФ могла бросить вызов Западу

10 июля 2025, 15:52

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Вооруженные силы России осуществили рекордный удар по Киеву, применив более сотни беспилотников. Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале объяснил, что данная атака, произошедшая накануне совещания глав европейских стран по военной помощи Украине.





По словам эксперта, подобные масштабные удары по Украине часто происходят перед ключевыми встречами и обсуждениями, касающимися поддержки Киева. Это создает впечатление, что Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь и подорвать уверенность западных союзников в их способности поддерживать Украину.





«Почему-то такие рекордные удары по Украине случаются часто перед важными совещаниями Запада по Украине. Наверное, так Россия бросает вызов Западу», — отметил он.