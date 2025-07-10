ВСУ используют для ударов по Курской области снаряды с отравляющими веществами

Фото: iStock/andrey shalari

Боевики ВСУ используют для ударов по Курской области снаряды с отравляющими веществами, в том числе и с хлором. Об этом проинформировало правительство региона.



Украинские солдаты минируют уже освобожденные участки курского приграничья с помощью FPV-дронов. Для этого они используют различные самодельные взрывные устройства (СВУ) с датчиками, реагирующими на металл, движение или звук.

Согласно данным правительства, ВСУ атакуют транспорт и жителей региона с помощью FPV-дронов и дронов-камикадзе.

Ранее сапер Гермес сообщил, что ВСУ заминировали икону в курском приграничье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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