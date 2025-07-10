ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области

Минобороны: ВС РФ ударили «Искандером» по пункту дислокации морпехов ВСУ
Фото: iStock/Diy13

ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морпехов ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны России.



Согласно информации ведомства, пункт временной дислокации противника находился в районе населенного пункта Баратовка. Все выявленные цели уничтожены, добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, ​что российские войска уничтожили авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0