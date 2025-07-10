ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области
ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морпехов ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации ведомства, пункт временной дислокации противника находился в районе населенного пункта Баратовка. Все выявленные цели уничтожены, добавили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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