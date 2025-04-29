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Российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ во вторник, 29 апреля.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области», — сказано в заявлении ведомства.В МО РФ добавили, что «Запад» поразил две механизированные бригады противника, штурмовую и две бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Купянска, Каменки, Нечволодовки, Московки, Двуречной и Петропавловки.
Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» составили свыше 240 боевиков, танк, четыре машины, три артиллерийских орудия западного производства. Ликвидированы склады боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, заключили в министерстве.
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Никита Кротов