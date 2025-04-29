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Высокая боеготовность российской армии отобьет желание у альянса НАТО напасть на страну. Свое мнение на этот счет выразил военкор Александр Сладков в Telegram-канале.
«Когда уровень боеготовности и боевых возможностей (не только стратегических, ядерных, но и тактических, это я про рядового солдата) будет таким, что враг, потенциальный противник, даже думать не посмеет проводить вот такие учения, которые сегодня НАТО проводит на Балтике, тренируясь захватить Калининград», — написал член общественного совета при МО РФ.Сладков считает, что, если украинский конфликт заморозить, не устранив угрозы неонацизма со стороны Украины, то он повторится.
В начале года в Госдуме говорили о росте активности армии Польши у границ Калининградской области, натовские войска и техника двигались по польской территории у западных рубежей РФ.
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Никита Кротов