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Выход на мирные переговоры находится в приоритете при том, что имеются юридические вопросы по поводу легитимности Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
«…В данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер», — прокомментировал Песков.Зеленский утратил свою легитимность после 20 мая 2024 года, когда закончился его пятилетний президентский срок. Как отмечал Путин, на Украине произошла узурпация власти. Президент России подчеркивал, что по конституции Украины властью сейчас обладает Верховная рада.
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