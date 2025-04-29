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Песков высказался о мирных переговорах

Песков: мирные переговоры являются приоритетом
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Выход на мирные переговоры находится в приоритете при том, что имеются юридические вопросы по поводу легитимности Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
«…В данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер», — прокомментировал Песков.
Зеленский утратил свою легитимность после 20 мая 2024 года, когда закончился его пятилетний президентский срок. Как отмечал Путин, на Украине произошла узурпация власти. Президент России подчеркивал, что по конституции Украины властью сейчас обладает Верховная рада.

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Скандал с Фадеевым, отношение к СВО, влиятельный отец: куда пропала певица Линда
29 апреля 2025, 14:44

Певица Линда (Фото: Инстаграм*/lindageyman)

29 апреля певица Линда празднует свой день рождения. Как сложилась ее жизнь после ухода с большой сцены и ссоры с Максимом Фадеевым, расскажет «Радио 1».

Ссора с Фадеевым

В 90-е продюсер раскрутил Линду (Светлану Гейман) до уровня звезды, однако позже их отношения разрушились. Женщина назвала причиной ссоры деньги. Тогда ей предложили контракт с Universal, но без Макса. Его это задело, отношения стали натянутыми. А когда у отца Линды, который финансировал клипы и студию, начались проблемы с деньгами, Фадеев и вовсе перестал заниматься продвижением артистки.

По словам Льва Геймана, в 1998 году Фадеев просто уехал за границу и исчез. Позже Фадеев заявил в социальных сетях, что не общается с певицей, потому что не уважает, а его песни по-прежнему дают ей возможность есть хлеб.

Певица Линда (Фото: Телеграм*/lindamusic)

Позиция по СВО

Светлана не делала никаких специальных заявление, не обсуждала тему спецоперацию со СМИ, не писала в интернете. В 2015 году певица призвала «остановить войну в Донбассе за семь минут» в акции на концерте в клубе Volta. В 2017 Линда попала на украинский сайт «Миротворец» за «незаконную деятельность» в Крыму, к которой украинские власти отнесли выступление в республике.

Как сейчас живет певица

В 2025 году Гейман исполнилось 48 лет. Певица выступает в России, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах.

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В США раскрыли, почему Украина скоро не сможет держать фронт
WSJ: у ВСУ вскоре кончатся снаряды из США, Украине станет сложнее держать фронт
29 апреля 2025, 14:39

Фото: iStock/undefined undefined

Американские боеприпасы в ВСУ закончатся в ближайшее время. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, Европа не может обеспечить украинскую армию снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Киева держать линию фронта. По этой причине боевикам ВСУ придется «снизить темп стрельбы».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Военкор раскрыл способ отбить желание у НАТО нападать на РФ
Сладков: боеготовность ВС РФ снизит у НАТО желание напасть на страну
29 апреля 2025, 14:11

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Высокая боеготовность российской армии отобьет желание у альянса НАТО напасть на страну. Свое мнение на этот счет выразил военкор Александр Сладков в Telegram-канале.
«Когда уровень боеготовности и боевых возможностей (не только стратегических, ядерных, но и тактических, это я про рядового солдата) будет таким, что враг, потенциальный противник, даже думать не посмеет проводить вот такие учения, которые сегодня НАТО проводит на Балтике, тренируясь захватить Калининград», — написал член общественного совета при МО РФ.
Сладков считает, что, если украинский конфликт заморозить, не устранив угрозы неонацизма со стороны Украины, то он повторится.

В начале года в Госдуме говорили о росте активности армии Польши у границ Калининградской области, натовские войска и техника двигались по польской территории у западных рубежей РФ.

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В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
NI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России
29 апреля 2025, 14:09

Фото: istockphoto/vchal

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность выхода из мирного процесса по Украине, если одна из сторон будет саботировать переговоры. В интервью 18 апреля он подчеркнул, что Вашингтон не устанавливает конкретные сроки для достижения соглашения, но стремится к быстрому разрешению конфликта.
Издание National Interest отмечает, что такой шаг мог бы стать позитивной новостью для России. Трамп, известный своей меркантильной позицией, может прийти к выводу, что для США нет выгод от продолжения участия в мирном процессе.

Это может свидетельствовать, что Вашингтон не заинтересован в активном присутствии на Украине, что, в свою очередь, может быть воспринято в Кремле как благоприятный сигнал.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#всу
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#рф
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В ВСУ назвали причину потери истребителя Су-27 в небе над Украиной
Причиной потери истребителя Су-27 в небе над Украиной стал человеческий фактор
29 апреля 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

ВСУ потеряли истребитель Су-27 в небе над Украиной из-за человеческого фактора, заявил начальник штабного фонда третьей штурмовой бригады Олег Петренко.
«Он (пилот — прим. ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор — произошло то, чего не должно было случиться», — прокомментировал он украинским СМИ.

Детали инцидента собеседник раскрыть отказался. О потере ВСУ истребителя сообщалось накануне в понедельник. Уточнялось, что инцидент произошел при выполнении боевого задания по поддержке войск и отражению атаки беспилотников. Пилот катапультировался, но был госпитализирован. Известно, что это не первая подобная потеря техники.

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