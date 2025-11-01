Отец Маска рассказал, кто виноват в срыве саммита Путина и Трампа в Будапеште

01 ноября 2025, 14:37

Эррол Маск: в срыве саммита Путина и Трампа в Будапеште виноваты оружейники США

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Отец Илона Маска Эррол в интервью ТАСС заявил, что отмену встречи президентов России и США в Будапеште он связывает с давлением американских производителей оружия.





По его словам, значительная часть доходов США зависит от оружейного производства, и ВПК нуждается в возможности применять или «утилизировать» свою продукцию в условиях боевых действий.





«Я действительно с нетерпением ждал этой встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине», — сказал собеседник.

