Эксперт раскрыл, как Россия может ответить на поставку Tomahawk Украине

01 ноября 2025, 13:20

Военэксперт Кнутов допустил применение РФ ядерного оружия против Tomahawk

Фото: iStock/bpawesome

Россия, вероятно, может применить тактическое ядерное оружие, если по ее объектам ударят ракетами Tomahawk. Такое заявление сделал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.





По его словам, которые приводит издание, РФ начала СВО в том числе для того, чтобы предотвратить появление американского оружия вблизи своих границ. Кроме того, военэксперт объяснил, что президент Владимир Путин мог подразумевать под «ошеломляющим» ответом на применение Украиной дальнобойних ракет.

«Под этим сложно что-либо расшифровать, но я допускаю, лично моя точка зрения, что вплоть до применения тактического ядерного оружия. Я не говорю, что [под ударом] будут города или густонаселенные объекты, но это могут быть какие-то логистические пути. Объявляется эвакуация населения, и потом наносится удар. Это очень серьезная ситуация», — предположил Кнутов.