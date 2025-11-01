Испытания «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку

01 ноября 2025, 10:35

Разведчик Риттер: тесты «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Испытания России подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник» с ядерными установками сбили с толку президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.





По его словам, которые приводит РИА Новости, именно успехи России поставили Трампа в неловкое положение и подтолкнули его распорядиться о «немедленном» начале ядерных испытаний.

«Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают», — сказал собеседник агентства.