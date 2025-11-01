Испытания «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку
Разведчик Риттер: тесты «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку
Испытания России подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник» с ядерными установками сбили с толку президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, которые приводит РИА Новости, именно успехи России поставили Трампа в неловкое положение и подтолкнули его распорядиться о «немедленном» начале ядерных испытаний.
«Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают», — сказал собеседник агентства.Ридер также отметил, что США при необходимости могут быстро провести тесты на полигоне в Неваде. Однако он напомнил, что Вашингтон остается стороной соглашения о запрете ядерных испытаний, хотя в прошлом вышел из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.
Экс-разведчик обратил внимание на то, что Трамп отдал приказ возобновить тесты министерству войны. При этом за ядерный арсенал в стране отвечает министерство энергетики.
Ранее британская газета Financial Times пришла к выводу, что американский лидер сделал такой шаг, чтобы создать рычаг давления на РФ и КНР. В свою очередь, финская газета Helsingin Sanomat расценила его заявление как попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина.