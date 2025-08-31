Украинцы перестали дотировать ВСУ на фоне кризиса техники и угрозы Купянску

31 августа 2025, 23:28

Фото: Istock/Dragos Condrea

Вооруженные силы Украины столкнулись с острым дефицитом техники, при этом граждане страны массово прекратили добровольные пожертвования на нужды армии, что усугубляется критической ситуацией под Купянском и падением доверия к президенту Зеленскому.