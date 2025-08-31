Украинцы перестали дотировать ВСУ на фоне кризиса техники и угрозы Купянску
Вооруженные силы Украины столкнулись с острым дефицитом техники, при этом граждане страны массово прекратили добровольные пожертвования на нужды армии, что усугубляется критической ситуацией под Купянском и падением доверия к президенту Зеленскому.
По данным российских силовых структур, украинцы практически перестали участвовать в сборах средств для ВСУ. Ярким примером стал сбор на автомобиль для расчёта БПЛА одного из полков, который продолжается уже три месяца и до сих пор не завершен из-за недостатка средств.
Этот кризис добровольного финансирования совпал с обострением ситуации на фронте — офицер ВСУ Андрей Ткачук публично заявил о «серьезной угрозе» для Купянска, где российские войска сконцентрировали резервы для возможного штурма.
Параллельно социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные опроса, согласно которым экс-главком ВСУ Валерий Залужный впервые обошел Владимира Зеленского в рейтинге доверия: 74% украинцев выразили поддержку Залужному против значительно более низких показателей действующего президента. Аналитики связывают это с ростом разочарования в политике властей на фоне военных неудач и экономических проблем.
