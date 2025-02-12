Отказ от дочери с ДЦП, поддержка СВО и интрижка с Верой Сотниковой: где сейчас исполнитель хита «Московская ночь» Данко

Данко (Фото: Инстаграм* @danko_star)
Звезда двухтысячных Александр Фадеев, также известный как певец Данко, уже несколько лет лишь изредка выступает на благотворительных концертах и практически не выпускает новую музыку.
О том, как сегодня живет Данко, что известно о его личной жизни и как он поддерживает СВО — в материале «Радио 1».
Александр Фадеев родился 20 марта 1969 года в Москве. Его мать преподавала вокал, а отец был ученым и посвятил свою жизнь физике. Вскоре после рождения Александра мужчина ушел из семьи, а у мальчика появился отчим — Александр Суханов, известный бард и математик.
Уже в пять лет Саша солировал в хоре имени Локтева Дворца пионеров. В десять лет Фадеев поступил в хореографическую школу при Большом театре. Занятия проходили успешно, Александр часто выступал на различных конкурсах. По окончании училища был приглашен в труппу Большого театра.
В 2000–2005 годах Фадеев обучался в Российской академии театрального искусства на продюсерском факультете. По окончании получил специальность «менеджер-продюсер театрально-концертного дела».
Первые шаги в музыкальной карьере Александр сделал будучи солистом Большого театра. В тот же период он стал пробовать себя как композитор, сочиняя песни на стихи поэтов Серебряного века. Огромное влияние на артиста оказал его отчим Александр Суханов, автор колыбельной «Зелёная карета». Фадеев неоднократно выступал на концертах Суханова.
В конце 1990-х годов на одном из таких творческих вечеров голос молодого человека привлек внимание продюсера Леонида Гуткина. Именно благодаря ему творческая карьера Александра приняла новый оборот. Стоит отметить, что именно Гуткин придумал ему псевдоним Данко.
Успех первых нескольких песен превзошел все ожидания, в результате было решено работать над альбомом с перспективой не только российского, но и международного релиза. Первые два сингла «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» ввели Данко в ряд модных эстрадных певцов, а композиция «Малыш», неоднократно звучавшая на радио, только усилила его популярность. В 2002 году по окончании контракта Данко прекратил сотрудничество с Леонидом Гуткиным.
В конце 2003 года вышел клип Данко на песню «Пусть». Через год вышел еще один альбом «Когда мужчина влюблён». Далее в карьере исполнителя произошел значительный перерыв, следующий альбом вышел только в конце 2010 года и получил название «Альбом № 5».
Последний альбом исполнителя вышел в 2013 году. Экспериментальный альбом «Точка невозврата», в котором, по словам певца, содержится «музыка, проза и поэзия. Хитом альбома стала песня «Берег рай».
Помимо музыкальной деятельности Данко снимался в сериалах «Адвокат», «Право на счастье», «Обручальное кольцо», «Хозяйка большого города» и других.
В 2015 году с партнерами он создал компанию — производителя колбас и мясных деликатесов под маркой «ДАНКО БИФФ».
Первой женой Александра Фадеева стала Татьяна Воробьева. Брак был зарегистрирован в 1999 году и продлился всего лишь три года.
В 2021 году Данко и актриса Вера Сотникова признались, что у них был роман, однако влюбленные разошлись из-за матери певца, которая была против их отношений.
На протяжении 13 лет исполнитель встречался с моделью Натальей Устюменко. У пары родились две дочки — Софья (2004) и Агата (2014). Примечательно, что Фадеев и Устюменко так и не узаконили отношения официально.
Спустя время Агате поставили диагноз ДЦП. В 2017 году певец и модель расстались. В 2018 году в социальных сетях Устюменко обвиняла Данко в том, что он не платит алименты и не помогает младшей дочери.
По словам Данко, он не видит смысла общаться с больной дочерью, так как у нее не сохранен интеллект.
В 2018 году Данко начал встречаться с диджеем Марией Силуяновой. В 2021 году пара приобрела недвижимость в Ялте. У женщины есть сын от прошлых отношений, воспитанием которого занимается певец. В январе прошлого года влюбленные поженились, а 12 сентября того же года у супругов родился сын.
В 2022 году Александр Фадеев поддержал проведение частичной мобилизации в России.
В 2023 году Данко выступил в одной из воинских частей прифронтовой зоны, где служат бойцы из Владимирской области.
Сегодня Данко продолжает творческую деятельность. Он выступает на корпоративах и благотворительных концертах.
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Чем известен Данко
Александр Фадеев родился 20 марта 1969 года в Москве. Его мать преподавала вокал, а отец был ученым и посвятил свою жизнь физике. Вскоре после рождения Александра мужчина ушел из семьи, а у мальчика появился отчим — Александр Суханов, известный бард и математик.
Уже в пять лет Саша солировал в хоре имени Локтева Дворца пионеров. В десять лет Фадеев поступил в хореографическую школу при Большом театре. Занятия проходили успешно, Александр часто выступал на различных конкурсах. По окончании училища был приглашен в труппу Большого театра.
В 2000–2005 годах Фадеев обучался в Российской академии театрального искусства на продюсерском факультете. По окончании получил специальность «менеджер-продюсер театрально-концертного дела».
Первые шаги в музыкальной карьере Александр сделал будучи солистом Большого театра. В тот же период он стал пробовать себя как композитор, сочиняя песни на стихи поэтов Серебряного века. Огромное влияние на артиста оказал его отчим Александр Суханов, автор колыбельной «Зелёная карета». Фадеев неоднократно выступал на концертах Суханова.
В конце 1990-х годов на одном из таких творческих вечеров голос молодого человека привлек внимание продюсера Леонида Гуткина. Именно благодаря ему творческая карьера Александра приняла новый оборот. Стоит отметить, что именно Гуткин придумал ему псевдоним Данко.
Данко (Фото: Инстаграм* @danko_star)
Успех первых нескольких песен превзошел все ожидания, в результате было решено работать над альбомом с перспективой не только российского, но и международного релиза. Первые два сингла «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» ввели Данко в ряд модных эстрадных певцов, а композиция «Малыш», неоднократно звучавшая на радио, только усилила его популярность. В 2002 году по окончании контракта Данко прекратил сотрудничество с Леонидом Гуткиным.
В конце 2003 года вышел клип Данко на песню «Пусть». Через год вышел еще один альбом «Когда мужчина влюблён». Далее в карьере исполнителя произошел значительный перерыв, следующий альбом вышел только в конце 2010 года и получил название «Альбом № 5».
Последний альбом исполнителя вышел в 2013 году. Экспериментальный альбом «Точка невозврата», в котором, по словам певца, содержится «музыка, проза и поэзия. Хитом альбома стала песня «Берег рай».
Помимо музыкальной деятельности Данко снимался в сериалах «Адвокат», «Право на счастье», «Обручальное кольцо», «Хозяйка большого города» и других.
В 2015 году с партнерами он создал компанию — производителя колбас и мясных деликатесов под маркой «ДАНКО БИФФ».
Личная жизнь Данко
Первой женой Александра Фадеева стала Татьяна Воробьева. Брак был зарегистрирован в 1999 году и продлился всего лишь три года.
В 2021 году Данко и актриса Вера Сотникова признались, что у них был роман, однако влюбленные разошлись из-за матери певца, которая была против их отношений.
На протяжении 13 лет исполнитель встречался с моделью Натальей Устюменко. У пары родились две дочки — Софья (2004) и Агата (2014). Примечательно, что Фадеев и Устюменко так и не узаконили отношения официально.
Спустя время Агате поставили диагноз ДЦП. В 2017 году певец и модель расстались. В 2018 году в социальных сетях Устюменко обвиняла Данко в том, что он не платит алименты и не помогает младшей дочери.
«Детям я отдал все, что было. Соню вырастил, полноценные 16-17 лет были ей отданы. Уже 18 исполнилось, взрослая девушка на выданье. С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил. Не пьющий, не курящий, работящий», — комментировал ситуацию певец.
По словам Данко, он не видит смысла общаться с больной дочерью, так как у нее не сохранен интеллект.
«С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать, у нее не сохранен интеллект. Это раз. То есть она не видит. Может, и видит какие-то пятна. Но мозг ее не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, не может общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — пояснял Фадеев.
В 2018 году Данко начал встречаться с диджеем Марией Силуяновой. В 2021 году пара приобрела недвижимость в Ялте. У женщины есть сын от прошлых отношений, воспитанием которого занимается певец. В январе прошлого года влюбленные поженились, а 12 сентября того же года у супругов родился сын.
Данко с семьей (Фото: Инстаграм* @danko_star)
Как Данко поддерживает спецоперацию
В 2022 году Александр Фадеев поддержал проведение частичной мобилизации в России.
«Считаю, что мобилизация, которую объявил Владимир Владимирович, — благо для населения нашей страны. В частности, для мужчин. Когда еще можно почувствовать ту тонкую грань между жизнью и смертью? И когда можно действительно заняться мужским делом, а не просто перекладывать бумажки с места на место? Мужики будут проявлять себя как мужики и получат открытое окно возможностей для карьерного роста. Плюс ко всему, все, кто поедет служить, будут получать очень неплохие деньги. Я сегодня общался с коллегой из Америки. Так он сказал, что у них там мужчины уже в юбках ходят. А у нас посредством мобилизации все встанет на свои места», — подчеркивал Данко.
В 2023 году Данко выступил в одной из воинских частей прифронтовой зоны, где служат бойцы из Владимирской области.
Чем сейчас занимается Данко
Сегодня Данко продолжает творческую деятельность. Он выступает на корпоративах и благотворительных концертах.
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Екатерина Коршунова