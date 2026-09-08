«Отказался от мира на Украине»: эксперт оценил итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

08 сентября 2026, 11:24

Политолог Вакаров: Зеленский вновь отказался от мирного плана РФ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отказался от мирного плана, который ему привезли из России специальные представители Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джерад Кушнер. Об этом заявил член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Напомним, Уиткофф и Кушнер 5 сентября приезжали в Москву для возобновления контактов по решению украинского кризиса. 6 сентября американцы отправились в Киев.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вакаров отметил, что главным итогом встречи американской и украинской делегаций стал отказ Владимира Зеленского от мирного плана, предложенного Россией, и от наступления мира на Украине текущей осенью.





«Он продемонстрировал и публично высказался за то, что война будет продолжаться. Зеленский выкатил Уиткоффу и Кушнеру целый список. И все это для того, чтобы Украина продолжала войну. Получается, что Зеленский, отказавшись от наступления мира на Украине, решил продолжать военные действия, как минимум, до 2027 года», — заявил Вакаров.