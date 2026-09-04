Трамп раскрыл детали визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

04 сентября 2026, 23:44

Трамп: Уиткофф и Кушнер привезут в Москву мирный план по украинскому конфликту

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время своего визита в Москву представят варианты по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам в Овальном кабинете сообщил американский лидер Дональд Трамп.





По его словам, предложение не является новым. Он также отметил, что у Вашингтона есть своя концепция мирного соглашения по Украине, однако раскрывать детали Трамп не стал.



«Они везут с собой предложение по прекращению войны», — сказал президент США.