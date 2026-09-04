Трамп раскрыл детали визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
Трамп: Уиткофф и Кушнер привезут в Москву мирный план по украинскому конфликту
Специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время своего визита в Москву представят варианты по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам в Овальном кабинете сообщил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, предложение не является новым. Он также отметил, что у Вашингтона есть своя концепция мирного соглашения по Украине, однако раскрывать детали Трамп не стал.
«Они везут с собой предложение по прекращению войны», — сказал президент США.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф и Кушнер планируют провести переговоры в Москве в субботу. Комментируя информацию о предстоящем визите американских представителей, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять даты, добавив, что Кремль сообщит о контактах по факту.